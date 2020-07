Sky Sport, riparte lo spettacolo del basket NBA. Tanti match da seguire in diretta (Di giovedì 30 luglio 2020) La Nba riparte (in diretta su Sky Sport). Dopo oltre quattro mesi di stop causa pandemia, il grande basket americano si ritrova nella cosiddetta 'bolla' del Disney World a Orlando, Florida, per riprendere il campionato interrotto a marzo. Saranno 22 le squadre e 346 i giocatori che porteranno a termine questa disgraziata stagione contrassegnata dal coronavirus, che negli States peraltro fa ancora tanta paura (in Florida 6mila morti). Per i giocatori e gli staff sono state studiate eccezionali misure di isolamento e anticontagio, tamponi e test... Leggi su digital-news

Ultime Notizie dalla rete : Sky Sport Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta LIVE Sky Sport Saelemaekers: “Sono orgoglioso che il mister creda in me”

Nel pre partita di Sampdoria-Milan, Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono orgoglioso che il mister creda in me e che mi stia facendo giocare tanto, ...

FIGC, Gravina svela: "La Serie A potrebbe ripartire ad ottobre! Dobbiamo incastrare tutto"

Gabriel Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sulla prossima stagione del campionato di Serie A: "A f ...

