Skoda Octavia Wagon, razionale e raffinata (Di giovedì 30 luglio 2020) La Skoda Octavia Wagon è una specie di istituzione per il marchio boemo. Nonostante i SUV siano sempre più importanti, perché sono quelli che la gente vuole, il ruolo della Octavia non è in discussione. È con lei che Skoda traccia la strada che seguiranno anche le altre vetture della gamma nei prossimi anni. Quindi è il design l'arma principale della station Wagon ceca, che pur non cambiando troppo nelle proporzioni rispetto al passato - il passo è invariato, lunghezza e larghezza sono aumentate solo di un paio di centimetri - ha un aspetto generale molto più curato e in un certo senso sofisticato. Non si parla di premium, non è quello il carattere del brand, ma la nuova Skoda Octavia ... Leggi su gqitalia

Tutte le ultime uscite della casa ceca del Gruppo Volkswagen hanno avuto come obiettivo quello di innalzare la qualità effettiva delle sue vetture, sia ad una prima occhiata che dopo averla provata. Q ...

Skoda Slavia Spider 2020: prezzo, caratteristiche, consumi e foto

Trale tante novità sul mercato automobilistico, la nota azienda ceca ha decisamente impiegato originalità e creatività per il nuovo modello Spider dell’anno. Grazie al forte contributo di studenti del ...

