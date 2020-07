Sicurezza, falla in app di incontri: esposti i dati degli utenti (Di giovedì 30 luglio 2020) Una delle app di incontri più note alle prese con una falla nella Sicurezza. A rischio i dati personali dei 50 milioni di utenti iscritti alla piattaforma. La risposta dell’azienda. Suona l’allarme per milioni di persone nel mondo, alla ricerca dell’anima gemella attraverso i vari siti e applicazioni di dating online. A metterli sul chi … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza falla App di incontri, falla nella sicurezza: a rischio i dati di 50 milioni di utenti TGCOM App di incontri, falla nella sicurezza: a rischio i dati di 50 milioni di utenti

Le informazioni e i dati personali degli oltre 50 milioni di utenti sono stati esposti al rischio. A rivelarlo è stata la società di sicurezza informatica CheckPoint Research. "Le vulnerabilità", ...

