Sicilia | Giovani imprenditori Confindustria | ‘Stop a burocrazia difensiva’

Palermo, 30 lug. (Adnkronos) – "In Sicilia la burocrazia è tra le cause dirette della difficoltà a crescere e sugli imprenditori del Sud grava negativamente per il 48% in più rispetto alle aree del Nord. Nella fase di rilancio un nodo da affrontare è, di certo, il rapporto tra imprese, amministrazione e cittadini rendendo efficaci gli strumenti normativi previsti, superando la cultura del sospetto e bloccando la 'burocrazia difensiva". Di questo il presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria in Sicilia, Gero La Rocca, discuterà domani, alle 10, con il vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao, e l'assessore alle Autonomie locali e alla funzione ...

Secondo il siciliano Miceli, in Sicilia ci sarebbero determinati ambienti nei quali ... creano nei giocatori, soprattutto i più giovani che vivono in contesti disagiati, l’idea che cosa nostra sia da ...

“Il Ponte sullo Stretto penso che sia un progetto su cui si può discutere senza pregiudizi ideologici, ma solo se inserito in un disegno strategico: la priorità è avere l’alta velocità. Nessuno mi con ...

