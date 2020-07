Si laurea in Lettere a 96 anni, a nonno Giuseppe 110 e lode (Di giovedì 30 luglio 2020) È lo studente più anziano d’Italia. A 96 anni e 10 mesi si laurea in Storia e filosofia. Si chiama Giuseppe Paternò è nato nel 1923, ha due figli e quattro nipoti e si è iscritto all’Università di Palermo nel 2017 quando aveva ampiamente superato i novant’anni. Si laurea in corso con una media del 29.80 che lo proietta verso il 110 e lode. Leggi su vanityfair

ubaldo_angelo : e chi decide il valore di una laurea? Un bel comitato centrale presieduto da Milena? E sulla base di quali criteri?… - bookmark041 : @_House_M_D Ma il dr. Giorgi ha la laurea in Lettere e Filosofia, quello laureato in Medicina è invece il cugino, c… - UptonogoodLu : @TuNonEsisti Ti dico solo che mia madre con una laurea in lettere è andata a fare la segreteria amministrativa ?? in… - StellaSirio60 : RT @SapienzaRoma: Da 'Global Humanites' di Lettere alle 'Risorse umane' di Giurisprudenza, la #Sapienza presenta sette nuovi corsi di laure… - violinaia : “Eh ma la laurea in Lettere e Filosofia a che serve” -