Sgarbi stritola Casalino e il suo fidanzato: «Due cogl*** a loro insaputa, roba da Italietta a 5 stelle» (Di giovedì 30 luglio 2020) La vicenda Casalino & Alvarez tiene ancora deste le cronache politiche. La storia dell’ ormai ex compagno di Rocco Casalino, Josè Carlos Alvarez, finito nel mirino dell’antiriciclaggio della Banca d’Italia per aver registrato una serie di pagamenti sospetti verso alcuni siti di trading online è stata raccontata come una sit com avvilente; visto che chiama in causa il portavoce del governo Conte. “artefice” della campagna mediatica del premier. Vittorio Sgarbi dice la sua sulla vicenda. Per lui molto non quadra. Non ci vede chiaro. Delle due l’una, scrive dai suoi canali social: “Scambiare la finanza per gioco d’azzardo…” Inutili le giustificazioni del cubano, lascia intendere il critico d’arte. Così come quelle del portavoce di ... Leggi su secoloditalia

