Sesso sulla barca in mezzo al lago di Como: turisti filmano e pubblicano il video sui social (Di giovedì 30 luglio 2020) Sesso sulla barca in mezzo al lago di Como: il video finisce sui social Una coppia è stata sorpresa e filmata a fare Sesso in pieno giorno su una barca in mezzo al lago di Como. I due amanti, nudi sul motoscafo, sono stati ripresi con gli smartphone dai turisti che in questi giorni d’estate affollano la zona. Il video è stato poi condiviso sui social. La coppia se verrà identificata rischia una multa decisamente salata, come è successo ai due amanti di Ravenna, sorpresi a fare Sesso in spiaggia nel pomeriggio davanti ai bagnanti e costretti a pagare una multa di 10 mila ... Leggi su tpi

Avvenire_Nei : Provate a camminare anche voi, da fratelli e da sorelle, sulla strada delle donne comprate e vendute come schiave d… - zazoomblog : Sesso sulla barca in mezzo al lago: coppietta di amanti focosi nei guai. Il video diventa virale sui social -… - ValentiMarina : RT @Avvenire_Nei: Provate a camminare anche voi, da fratelli e da sorelle, sulla strada delle donne comprate e vendute come schiave del ses… - leggoit : #Sesso sulla #barca in mezzo al lago di #Como: coppietta di amanti focosi nei guai. Il #video diventa virale sui so… - iamacristoro : @CadedduNathalie @misposolouis concordo sulla questione sesso,anche se ho due teorie diverse sull'argomento -

