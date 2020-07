Serie C, il Teramo rischia di non iscriversi al campionato: i motivi (Di giovedì 30 luglio 2020) Franco Iachini, presidente del Teramo, sta valutando la possibilità di non iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie C. Il numero uno degli abruzzesi ha diffuso una nota in cui spiega i motivi. Queste le parole del numero uno biancorosso, pubblicate da ‘Rete8.it’: “A pochi giorni da improrogabili scadenze sportive, con infinito rammarico – dopo i tanti investimenti e sforzi profusi, nonostante la ferma volontà tesa a salvaguardare il patrimonio faticosamente costruito in questi anni e a portare la Teramo Calcio su livelli importanti – mi trovo costretto a valutare la fondata possibilità di non iscrivere la squadra al prossimo torneo di Lega Pro. Il procedimento autorizzativo volto al subentro di Soleia, quale nuovo ... Leggi su calcioweb.eu

Quarto Ufficiale Ermanno Feliciani di Teramo. All’andata terminò 4 a 0 per i sanniti ... a dominare il campionato di Serie B. Questa partita per noi significa tanto, le motivazioni che dobbiamo avere ...

Designati gli arbitri della diciannovesima giornata di ritorno e ultima del campionato di Serie B. Ascoli-Benevento sarà diretta ... Quarto ufficiale Ermanno Feliciani di Teramo.

