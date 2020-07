Serie B, stabiliti gli orari dei playoff e dei playout. Il torneo ripartirà il 26 settembre (Di giovedì 30 luglio 2020) Attraverso una nota ufficiale, la Lega di B ha annunciato gli orari dei playoff e dei playout per la stagione in corso e ha stabilito che la stagione 20/21 partirà il 26 settembre. Ecco la nota: “Le date individuate vedono il via alle competizioni il 26 settembre e la conclusione venerdì 7 maggio in modo da permettere lo svolgimento della fase post season nel rispetto dell’inizio degli Europei. Gli altri criteri stabiliti dall’Assemblea sono di previsione di sosta nel periodo nazionali con un ovvio e conseguente incremento delle gare infrasettimanali, le cui date saranno comunicate in un secondo momento. Sempre all’unanimità l’Assemblea ha stabilito di disputare le gare dei playoff e playout della ... Leggi su alfredopedulla

