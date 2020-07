Serie B, la Lega ufficializza le date della stagione 2020/21: ecco quando si riparte (Di giovedì 30 luglio 2020) La Serie B ha già una data per quanto riguarda l'inizio della prossima stagione.La cadetteria non ha ancora chiuso i battenti visto e considerato che nella serata di venerdì 31 luglio si disputerà l'ultima giornata del campionato corrente e poi al via play-off e play-out. Nel frattempo la Lega B si è portata avanti col lavoro e ha pubblicato le date concernente la stagione 2020/21 che inizierà sabato 26 settembre 2020 per terminare poi venerdì 7 maggio 2021. Sono previste le pause durante le gare delle Nazionali che verranno di conseguenza recuperate in turni infrasettimanali che verranno comunicati successivamente.Notizia importante in vista della nuova stagione ... Leggi su mediagol

