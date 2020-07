Serie A, sono 11 i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo. Anche Sarri sanzionato per una gara (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Giudice Sportivo della Serie A, ha reso note le squalifiche per la 38^ giornata di campionata. Anche il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, dovrà scontare un turno di squalifica. Ecco l’elenco completo: Ghezzal (Fiorentina), Bereszynski (Sampdoria), Lyanco e Meite (Torino), Mancini (Roma), Obiang (Sassuolo), Papetti (Brescia), Paz (Lecce), Pjanic(Juventus), Rebic (Milan), Rog (Cagliari). FOTO: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

SkySport : Milan, Ibrahimovic dopo la doppietta alla Samp: 'Sono come Benjamin Button' - claudioruss : De Laurentiis: 'Serie A 2020-2021? Gravina mi ha sempre detto che è una follia partire il 12 settembre. Ci sono le… - NetflixIT : The Umbrella Academy si può vedere, ma si può anche sentire. Su Spotify è uscita la playlist ufficiale con i titoli… - sportli26181512 : Joao Pedro vota Zenga: 'È speciale, ha fatto vedere quanto ci tiene. E quando torna Pavoletti...': Joao Pedro vota… - p_episcopo : RT @lerbobuono: Ero al parco che facevo la terza serie di splash addominali quando è passata una mamma con un bimbo per mano che le fa 'Gua… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie sono Serie tv, Watchmen fa il pieno di nomination agli Emmy. Anche quest'anno Netflix batte Hbo Il Sole 24 ORE Giuffrida (Asp Reggio C.): "Serve piano recupero per vaccini pediatrici"

Tutte le vaccinazioni inserite nel calendario vaccinale fanno parte dei Livelli essenziali di assistenza. Non ci sono vaccinazioni di serie A e serie B o C. Non si può pensare per esempio che privare ...

De Laurentiis: «Ufficialità Osimhen? Tra qualche giorno. Non si può giocare a Barcellona»

Ci sono le partenze alla fine di agosto per le nazionali e poi ... DIRITTI TV – «Pur sembrando caotici e disuniti, la Serie A ha dimostrato di essere un punto d’interesse per sei fondi. Ora dobbiamo ...

Tutte le vaccinazioni inserite nel calendario vaccinale fanno parte dei Livelli essenziali di assistenza. Non ci sono vaccinazioni di serie A e serie B o C. Non si può pensare per esempio che privare ...Ci sono le partenze alla fine di agosto per le nazionali e poi ... DIRITTI TV – «Pur sembrando caotici e disuniti, la Serie A ha dimostrato di essere un punto d’interesse per sei fondi. Ora dobbiamo ...