Serie A, Dal Pino: “Esiste la possibilità che nuova stagione slitti oltre il 12 settembre” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Lunedì avremo una riunione sui calendari per stabilire esattamente la data. Al momento è il 12 settembre, ma stiamo cercando di riuscire a guadagnare un po’ di più tempo per far riposare maggiormente le squadre. L’ipotesi che slitti esiste, poi vedremo di quanto“. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, al termine dell’assemblea odierna. Tra i tanti temi toccati, oltre al possibile slittamento dell’avvio del campionato oltre il 12 di settembre, vi è anche il protocollo sanitario: “Pensando ai prossimi mesi siamo preoccupati per l’incertezza e ci sono molte cose da affrontare, a partire dall’attuale protocollo sanitario, visto che se rimanesse tale è molto difficile affrontare un intero ... Leggi su sportface

