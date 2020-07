Serie A 2019/2020, trentottesima giornata: le probabili formazioni (Di giovedì 30 luglio 2020) Al via la trentottesima giornata di Serie A 2019/2020, in programma da sabato 1 agosto a giovedì 2 agosto. Otto match avranno il sapore di amichevole, mentre tutt’altro discorso si deve fare per gli altri due: Genoa-Verona e Lecce-Parma sono decisive per il discorso salvezza dei rossoblù e dei salentini, divisi da un solo punto in classifica. Ecco dunque di seguito tutti i link con le probabili formazioni di ogni partita, per scoprire le scelte dei tecnici, gli squalificati, gli indisponibili e tutti i ballottaggi aggiornati in tempo reale. BRESCIA-SAMPDORIA ATALANTA-INTER JUVENTUS-ROMA MILAN-CAGLIARI NAPOLI-LAZIO SPAL-FIORENTINA BOLOGNA-TORINO SASSUOLO-UDINESE LECCE-PARMA GENOA-VERONA Leggi su sportface

