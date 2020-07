Senza reddito e senza aiuti sociali: il lockdown distrugge altre 2 milioni di famiglie (Di giovedì 30 luglio 2020) Secondo il Censis, dopo il lockdown milioni di italiani sono a rischio povertà assoluta. Ci sono 828mila persone a rischio disoccupazione. Nel 2019 erano 4,6 milioni le persone in stato di povertà assoluta in Italia, di cui il 40,5% nelle regioni settentrionali e il 45,1% nel Mezzogiorno. 2 milioni e 700mila erano invece le persone … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

