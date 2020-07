Selena Gomez annuncio a sorpresa su Instagram: cosa ha detto (Di giovedì 30 luglio 2020) Selena Gomez è tornata su Instagram dopo un lungo periodo d’assenza. La giovane ex stellina Disney dopo un periodo travagliato e alcuni problemi professionali ma anche sentimentali ha spiegato ai followers perchè è stata lontano per tanto tempo dai social, scegliendo di non pubblicare e postare niente per mesi. Selena Gomez ha compiuto 28 anni lo scorso 22 Luglio e nonostante la sua giovane età la sua vita privata è da tempo sotto i riflettori. Dopo la tormentata fine della storia con Justin Bieber Selena ha intrapreso una relazione con The Weekend rapporto anche questo non facile e naufragato facendo cadere la giovane star in un momento delicato. Nel video video pubblicato sul suo account Instagram che conta più di ... Leggi su quotidianpost

maellef57 : RT @mtvitalia: #SelenaGomez ci manchi un sacco anche tu ?? - mtvitalia : #SelenaGomez ci manchi un sacco anche tu ?? - EminnciaRafael1 : RT @_selenagomezecu: a message from me ?? Selena Gomez un mensaje mio ??@selenagomez - petrovicmilica_ : RT @fancamsmg: ? selena gomez studio x live - fancamsmg : RT @fancamsmg: ? selena gomez studio x live -

Ultime Notizie dalla rete : Selena Gomez Selena Gomez, clamoroso ritorno: "Dopo questi mesi difficilissimi..." Liberoquotidiano.it A Selena Gomez mancano un sacco i suoi fan e le ultime Stories lo dimostrano

Selena Gomez ci fa sciogliere con le ultime Stories che ha postato. La cantante non poteva infatti essere più chiara e più dolce di così nel far sapere quanto le manchino i suoi Selenator!

Selena Gomez, clamoroso ritorno: "Dopo questi mesi difficilissimi..."

Fermi tutti. Selena Gomez torna sui social dopo un lungo periodo di stop durante il quale si è dedicata solo alla vita privata. Lasciando ogni tipo di interesse social. Ma la Gomez non rinuncia ai ...

Selena Gomez ci fa sciogliere con le ultime Stories che ha postato. La cantante non poteva infatti essere più chiara e più dolce di così nel far sapere quanto le manchino i suoi Selenator!Fermi tutti. Selena Gomez torna sui social dopo un lungo periodo di stop durante il quale si è dedicata solo alla vita privata. Lasciando ogni tipo di interesse social. Ma la Gomez non rinuncia ai ...