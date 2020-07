Se entri in negozio senza mascherina paghi di più: l’iniziativa nel Napoletano (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPalma Campania (Na) – “entri senza la mascherina nel mio negozio? Allora, il panino non lo paghi 0,25 centesimi di euro, bensì 5,00 euro” questa la provocazione del commerciante Mario Franzese, titolare di un panificio a Palma Campania. Una sorta di multa per scoraggiare gli animi degli scorretti. Questa, molto probabilmente, l’intenzione di Franzese che ha affisso il particolare manifesto all’ingresso della sua panetteria in via Trieste a Palma Campania, nel Napoletano. La provocazione è stata messa in atto anche per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione. Difatti l’imprenditore con questa scelta ha deciso di far pesare di tasca propria ai clienti le loro disattenzioni. L'articolo Se ... Leggi su anteprima24

