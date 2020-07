Scusate se esisto: trama, curiosità e cast della commedia italiana del 2014 (Di giovedì 30 luglio 2020) Scusate se esisto andrà in onda stasera su Rai Uno alle ore 21,25. Ecco alcune curiosità sulla pellicola del 2014, commedia con Raul Bova e Paola Cortellesi. Scusate se esisto: trama, trailer e curiosità sul film Scusate se esisto è un film del 2014 e si tratta di una commedia all’italiana molto divertente, con Paola Cortellesi e Raul Bova. La direzione è di Riccardo Milani. Paola Cortellesi è Serena, una donna che si è laureata a Londra e ha deciso di tornare in Italia. Per trovare un lavoro adatto ai suoi studi, però, tutto si complica. Quindi, per portare avanti un progetto importante per il Comune di Roma, ... Leggi su nonsolo.tv

