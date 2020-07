Scuola, slitta la firma del protocollo di sicurezza per la ripresa con il Ministero: i sindacati chiedono chiarezza sulle risorse (Di giovedì 30 luglio 2020) slitta la firma del protocollo di sicurezza per la ripresa della Scuola tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali. Stamattina i segretari di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil, Gilda e Snals non si sono presentati all’appuntamento fissato con il capo dipartimento Giovanna Boda. A convincere i sindacati a chiedere un rinvio della firma del documento è stato l’incontro che si è svolto ieri in viale Trastevere con Marco Bruschi in merito al riparto per le dotazioni organiche per il prossimo anno scolastico. “Abbiamo bisogno – spiegano le sigle rappresentanti dei lavoratori della Scuola – di un quadro di riferimento complessivamente più ... Leggi su ilfattoquotidiano

A 46 giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico nella pandemia tutto è in alto mare e la tempesta è in arrivo. A cominciare dall’epopea dei banchi, con o senza rotelle: 2.019.230 banchi tradizionali ...

