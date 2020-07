Scuola, il governo fa un ruzzolone su rotelle e febbre. Cottarelli: «Che ci sta a fare il ministero?» (Di giovedì 30 luglio 2020) Polemiche infinite sulla Scuola. I tentennamenti, gli annunci e gli errori del governo hanno provocato il caos. «Ho l’impressione che ogni giorno ne esca una nuova. Non sembra che ci sia una chiara strategia. Si fanno i bandi e gli imprenditori dicono che sono produzioni troppo grandi e che non parteciperanno. Si parla della misurazione della febbre, che dev’essere fatta a casa e non a Scuola, però ogni Scuola può prendere l’iniziativa. Ma allora che ci sta a fare il ministero se non dà precise istruzioni? Mi sembra tutto un po’ improvvisato…». Lo dice a Il Giornale Carlo Cottarelli, economista ex commissario alla spending review. Scuola, Cottarelli: ... Leggi su secoloditalia

