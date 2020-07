Scostamento di bilancio approvato: altri 25 miliardi di euro per proteggere il lavoro (Di giovedì 30 luglio 2020) In Parlamento abbiamo votato un ulteriore Scostamento di bilancio da 25 miliardi di euro. Cosa significa? Semplice: il Governo, con il sostegno decisivo del MoVimento 5 Stelle, ha messo in campo 25 miliardi di euro in più per potenziare la rete di protezione già stesa intorno al nostro tessuto economico-produttivo e per lanciare nuove misure a tutela del lavoro e dei settori economici più colpiti. Con i 20 miliardi già autorizzati per il Decreto Cura Italia, e i 55 per il Decreto Rilancio, l’ammontare delle risorse stanziate in deficit tocca così i 100 miliardi di euro. Parliamo di una delle cifre più alte messe in campo in europa per affrontare le ... Leggi su ilblogdellestelle

borghi_claudio : Come avete visto la storia dei voti mancanti sullo #scostamento di bilancio era fiato sprecato, ci sono troppi nel… - ettore_licheri : Con lo scostamento di bilancio proroghiamo la cassa integrazione, rinviamo le scadenze fiscali, rafforziamo il fond… - gualtierieurope : Il Parlamento ha approvato, con una forte coesione della maggioranza, lo #scostamento di bilancio e il #PNR. Una bu… - Berlusconi_PE : RT @GruppoFICamera: “Il governo aiuta se stesso ad andare avanti, non il Paese. Ci siamo fidati al primo #scostamento dal pareggio di bilan… - FI_Parlamento : RT @GruppoFICamera: “Il governo aiuta se stesso ad andare avanti, non il Paese. Ci siamo fidati al primo #scostamento dal pareggio di bilan… -