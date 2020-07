Schneider Electric: i risultati extra finanziari del primo semestre mostrano un'azienda che costruisce un futuro sostenibile e inclusivo per tutti. (Di giovedì 30 luglio 2020) (Stezzano (BG), 30 luglio 2020) - • Schneider Electric supera già un obiettivo che si era posta per fine anno evitando il consumo di oltre 126.000 tonnellate di risorse primarie • Il Gruppo riafferma l'impegno a raggiungere i suoi obiettivi per il 2020 e guarda agli Obiettivi di Sviluppo sostenibile 2030 • Il fondo Tomorrow Rising di Schneider Electric Foundation sostiene ripartenza e resilienza supportando programmi di educazione e formazione Stezzano (BG), 30 luglio 2020 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, annuncia i suoi risultati finanziari ed extra-finanziari. Ogni trimestre ... Leggi su liberoquotidiano

