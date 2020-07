Scalo merci di Villa Selva, Confartigianato: 'Investire nelle infrastrutture dà impulso all'economia' (Di giovedì 30 luglio 2020) 'Lo Scalo merci di Villa Selva è sicuramente una infrastruttura prioritaria per il nostro comprensorio, per questo accogliamo con grande favore le parole dell'assessore regionale Andrea Corsini, che, ... Leggi su forlitoday

Conf_Forli : Scalo merci di Villa Selva, Confartigianato: 'Investire nelle infrastrutture dà impulso all'economia' - 4liveit : Scalo merci di Villa Selva: per Confartigianato è fondamentale l’impegno della Regione: - FastFerroVieER : RT @AssembleaER: Trasporti Forlì. L’assessore regionale: “Lo scalo merci di Villa Selva è strategico” - Sestopoterecom : Villa Selva, Regione investe sullo scalo merci: soddisfatto Pompignoli (Lega) - 4liveit : Villa Selva: la Regione rinnova l’impegno a investire sullo scalo merci: -

Ultime Notizie dalla rete : Scalo merci

ForlìToday

L’amministrazione: “Serve un nuovo equilibrio che non penalizzi il trasporto passeggeri né l’ambiente. Appoggiamo l’idea di investire con le risorse del Recovery Fund sul collegamento Marzaglia – Dina ...I dati sui traffici in entrata e in uscita dal porto di Venezia aggiornati al primo semestre 2020 registrano una movimentazione merci di 11.093.854 tonnellate, in calo del 12,4% rispetto allo stesso p ...