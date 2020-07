Sbarchi migranti, Orfini: «Lamorgese non fa la ministra, i decreti sicurezza vanno abrogati» (Di giovedì 30 luglio 2020) Sbarchi migranti 2020 – Ultime News. Su ‘TPI’ l’intervista di Giulio Cavalli a Matteo Orfini, deputato del Partito Democratico, a cui la gestione dei flussi migratori sta a cuore sin dai tempi di Minniti. Un problema quello degli Sbarchi tornato prepotentemente al centro del dibattito politico da quando il leader della Lega Matteo Salvini ha ricominciato con la grancassa a montare su un’insistente campagna elettorale. Orfini prova ad immaginare degli scenari alternativi, conscio di una situazione gestita male. Ma cosa impedisce al governo di cambiare rotta? Certamente dinamiche interne allo stesso Pd; non si può pensare tutto sia da attribuirsi all’alleanza ‘zoppa’ col M5s. leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost

LegaSalvini : LA SOLUZIONE DELLA LAMORGESE? RIEMPIRE TUTTE LE REGIONI DI IMMIGRATI! ORMAI SIAMO ALLA FARSA!!! - Agenzia_Ansa : #migranti La ministra #Lamorgese: 'Sbarchi continui sono inaccettabili, la situazione è difficile'. Il #Piemonte di… - Corriere : Lampedusa, 26 migranti sbarcano tra i bagnanti dell’Isola dei Conigli - Giacomo2500 : @matteorenzi - twittanto2 : RT @mara_carfagna: Gli sbarchi sulle nostre coste aumentano e troppi migranti scappano non rispettando la quarantena. Il governo ha il dov… -

Ultime Notizie dalla rete : Sbarchi migranti

Il Messaggero

Qualcuno salvi il soldato Matteo. Ci risiamo. In Senato oggi si vota sulla richiesta a procedere nei confronti di Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. Un caso non senza precedenti. Basti ricordare ...Che quelle barchette abbiano scaricato un terzo dei 12 mila migranti arrivati quest’anno – dopo i 600 mila sbarcati dalla fine del 2013 – è ça va sans dire irrilevante». PENSIERO ORIGINALE: IL VIRUS È ...