Sbarchi a Lampedusa, Lega e Forza italia denunciano la Lamorgese (e le Ong) (Di giovedì 30 luglio 2020) Lampedusa, 30 lug – Lega e Forza italia insieme a Lampedusa per dire basta all’invasione di clandestini e per denunciare il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. “Siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Quotidianamente migliaia di migranti arrivano a Lampedusa, nell’isola dei conigli, senza che nessuno delle forze del’ordine li blocchi prima dell’attracco“, si legge nell’esposto-denuncia contro la titolare del Viminale, presentato alla Procura della Repubblica di Agrigento dal segretario di Forza italia Lampedusa, Rosario Costanzo e da Angela Maraventano, commissario della Lega. In effetti, se prendiamo già solo i dati tra ... Leggi su ilprimatonazionale

LegaSalvini : ++ MENTRE L'ITALIA È INVASA (314 SBARCHI SOLO A LAMPEDUSA E SOLO QUESTA NOTTE) LEI È A PARMA E SE LA RIDE ++ - Agenzia_Ansa : Sbarchi senza sosta a #Lampedusa, #Lamorgese: 'L'isola è al collasso' #ANSA - ladyonorato : A #Lampedusa continuano ininterrotti gli sbarchi giorno e notte, anche nelle spiagge con bagnanti. Chi risarcirà le… - loveasachild : RT @IlPrimatoN: Esposto-denuncia contro la titolare dell'Interno per i continui sbarchi a Lampedusa: 'Ci state uccidendo. Basta business de… - robychisar : RT @Rassegne_Italia: Boom di sbarchi a Lampedusa, Lamorgese denunciata alla Procura della Repubblica di Agrigento: -