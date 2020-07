Sassuolo, Carnevali: “Cercheremo di vendere il meno possibile” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il 5-0 al Genoa, a fine stagione, è un attestato di efficacia e bellezza del Sassuolo di Roberto De Zerbi. Ne è convinto anche l’ad Giovanni Carnevali che, dopo la richiesta del suo allenatore di vendere il meno possibile, conferma l’intenzione del club neroverde di proseguire sulla stessa linea di questa stagione: “Il nostro allenatore ha detto cose giuste, che non ha posto paletti e che abbiamo giocatori che hanno sicuramente grandi potenzialità per andare in grandi club – ha spiegato Carnevali prima dell’assemblea della Lega Serie A -. La politica del Sassuolo è abbastanza chiara, cercheremo di vendere meno possibile e lo dovessimo fare è perché abbiamo delle ... Leggi su sportface

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Sassuolo, tutti vogliono Boga? Carnevali: 'Qualcuno della rosa è anche più corteggiato' - sportface2016 : #Sassuolo | #Carnevali: 'Cercheremo di vendere il meno possibile' - ettcast : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Sassuolo, tutti vogliono Boga? Carnevali: 'Qualcuno della rosa è anche più corteggiato' - TuttoMercatoWeb : TMW - Sassuolo, tutti vogliono Boga? Carnevali: 'Qualcuno della rosa è anche più corteggiato' - Pasqual52244119 : @RaffyAutiero @sacredxyz @enzogoku69 @ADeLaurentiis #carnevali può dire quello vuole la differenza la fa la volonta… -