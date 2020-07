Sarri: «Vediamo se schierare l’Under 23 nell’ultima» (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo il successo sulla Sampdoria – che le ha consentito di festeggiare il nono Scudetto consecutivo – la Juventus è tornata in campo con il Cagliari. La sconfitta per 2-0 contro i sardi ha messo a nudo quelli che potrebbero essere i problemi dei bianconeri in vista del ritorno degli ottavi di Champions contro il … L'articolo Sarri: «Vediamo se schierare l’Under 23 nell’ultima» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

