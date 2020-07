Sarri: “Ronaldo a secco? La sua voglia è fondamentale” – VIDEO (Di giovedì 30 luglio 2020) Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, è intervenuto al termine del match perso contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha analizzato in conferenza stampa la prestazione dei suoi. Ecco le sue parole su Cristiano Ronaldo: «Era carico e aveva voglia di giocare. Lui è entrato in campo con una voglia immensa di far gol, queste sue grandi capacità di concentrarsi su un obiettivo sono positive: magari può sbagliare nella scelta della singola azione, ma nel complesso è pur sempre positivo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

