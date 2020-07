Sarri Juventus, Orsi sulla polemica del tecnico: “Penso sia una provocazione” (Di giovedì 30 luglio 2020) Sarri Juventus – Il tecnico toscano si è mostrato abbastanza spazientito con i giornalisti dopo la sconfitta, per 2-0, contro il Cagliari di Walter Zenga. Ronaldo e compagni hanno chiaramente evidenziato un calo di concentrazione dovuto al pensiero della prossima gara per la qualificazione in Champions. Sull’atteggiamento dei calciatori e sulla quantità di gol subiti nell’arco del campionato, l’ex Napoli ha commentato dicendo di aver addirittura pensato di schierare gli Under 23 nel match finale di campionato in programma contro la la Roma. Sarri Juventus: Orsi commenta le dichiarazioni Tramite i microfoni di Tutti Convocati su Radio 24 dove, Nando Orsi, ha provato a tradurre il messaggio che ... Leggi su juvedipendenza

