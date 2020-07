Sarri e la provocazione: «La Lega ha fatto danni. Domenica gioca l’Under 23» – VIDEO (Di giovedì 30 luglio 2020) Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta della Juve contro il Cagliari: le parole del tecnico Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta della Juve contro il Cagliari. Questa la provocazione lanciata dal tecnico bianconero in vista del match di Domenica contro la Roma. IN CAMPO CON L’U23 – «L’Under 23 alla prossima? Se la Lega ci mette in queste situazioni con il calendario, dovremo fare tutte le nostre valutazioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta della Juve contro il Cagliari. Questa la provocazione lanciata dal tecnico bianconero in vista del match di domenica contro la Roma. IN ...

