Sardegna, morto sub investito da un motoscafo (Di giovedì 30 luglio 2020) Tragedia in Sardegna dove un sub viene travolto da un motoscafo e muore poco dopo l’incidente. Alla guida del mezzo un milanese che ha prestato soccorso. Pomeriggio di sangue e dramma in Sardegna, precisamente nelle acque nei pressi dell’Isola Rossa. Un sub è rimasto ucciso in un violento scontro con un motoscafo. Il mezzo ha investito il sommozzatore che stava riemergendo, troncandogli una gamba con l’elica. Alla guida del motoscafo un vacanziere milanese che, all’istante, ha prestato soccorso alla vittima portandola a bordo con l’intenzione di trasporla all’ospedale più vicino. Purtroppo però non c’è stato niente da fare: il sub, di cui ancora non è stata resa nota l’identità, ... Leggi su bloglive

Sub travolto da una barca in Sardegna è morto dissanguato: gamba tranciata dall'elica

