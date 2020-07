Sardegna: bimbo chiuso al buio con ‘la voce del diavolo’ registrata (Di giovedì 30 luglio 2020) Genitori e zia segregavano un bimbo per potere uscire tranquilli da casa lasciandolo solo: per terrorizzarlo usavano ‘la voce del diavolo’. La voce del diavolo la registravano loro, con la voce camuffata, poi con il cellulare veniva trasmessa nella stanza buia dove veniva rinchiuso il bambino di 11 anni. Così genitori e zia torturavano il bimbo salvato dai carabinieri di Arzachena da una condizione di segregazione e torture in quella che è stata ribattezzata “la villetta degli orrori”. Per i tre orchi è arrivata una condanna esemplare: otto anni per sequestro di persona e maltrattamenti. E sono emersi agghiaccianti dettagli sulle torture inferte al piccolo. Secondo il giudice del Tribunale di Tempio, Marco Contu, che ha ... Leggi su chenews

Un bimbo di 3 anni e mezzo è precipitato da un soppalco di oltre 3 metri. L'incidente è accaduto oggi poco dopo le 9.30 a Tortolì. Il piccolo, che sta trascorrendo le vacanze dai parenti insieme alla ...

Terribile incidente avvenuto questa mattina a Tortolì, in Sardegna. Un bimbo di 3 anni è caduto da un soppalco alto circa 3 metri ed ha sbattuto la testa. Il bambino è originario di Anzio ma stava tra ...

Un bimbo di 3 anni e mezzo è precipitato da un soppalco di oltre 3 metri. L'incidente è accaduto oggi poco dopo le 9.30 a Tortolì. Il piccolo, che sta trascorrendo le vacanze dai parenti insieme alla ...