“Sarà un voto truccato, meglio rinviarlo”. Trump vuole rimandare le elezioni, ma non può farlo (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug – “Rinviare le elezioni fino a quando la gente potrà votare in modo giusto, sicuro e garantito???”. Così, Donald Trump, ha buttato là su Twitter l’idea di rimandare le presidenziali. “Con un voto universale per posta (non il voto a distanza, che è una cosa buona) quelle del 2020 saranno le elezione più inaccurate e fraudolente della storia – ha cinguettato il presidente repubblicano – sarà un grande imbarazzo per gli Stati Uniti”. Semplice provocazione social oppure il tycoon vorrebbe sul serio tentare di rinviare il voto? Certo è che i sondaggi adesso non lo danno favorito e segue lo sfidante democratico Joe Biden, ex vice di Obama, a distanza di 8-10 punti. Ma è ... Leggi su ilprimatonazionale

SkyTG24 : Usa 2020, Trump ipotizza il rinvio del voto finché non sarà sicuro - NoireValeria : RT @gustinicchi: È quasi certezza il voto contro Salvini oggi. Detto fra noi, sono contento, così sarà chiaro definitivamente che la democ… - carseri : RT @Lantidiplomatic: #Trump chiede il rinvio delle elezioni: voto per posta sarà 'il più impreciso e fraudolento nella storia' https://t.c… - gengarsayshello : RT @La_manina__: #Trump: il voto per posta non è sicuro. Non sarà il caso di rimandarlo??? Il sovranista spiegato bene: finché il consenso… -