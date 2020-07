Sant’Agata, Frogiero attacca Noi Campani: “Patto con Valentino incomprensibile” (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“La scelta di Noi Campani di allearsi con colui che fino a pochi mesi fa definivano ‘la rovina di Sant’Agata’ o, ancora, ‘il padrone, circondato da pupazzi, che ha fagocitato la sua sindaca’, comporta una conseguenziale scelta da parte mia di non votare e di non appoggiare la candidata locale alle Regionali”. Così Antonio Frogiero, candidato sindaco della lista “Insieme si cambia”, con riferimento al patto stipulato, in vista delle Comunali di Sant’Agata de’ Goti, tra mastelliani e valentiniani. “Si ribadisce – prosegue Frogiero – che il sottoscritto non fa parte di ‘Noi Campani’, anzi da ieri ne è avversario, ed è alternativo sempre ... Leggi su anteprima24

