Sant’Agata de’Goti, Gesesa comunica interruzione idrica: i dettagli (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’Goti (Bn) – Comunichiamo, che a causa di una evidente riduzione delle portate causata dal deficit fisiologico, da un eccessivo assorbimento in distribuzione e dalla riduzione da parte di Alto Calore Servizi, saremo costretti, ad effettuare la chiusura notturna, a partire da oggi 30 Luglio 2020 fino a data da definirsi, ai seguenti serbatoi e zone servite: • Serbatoio Cerreta: chiusura notturna dalle 23.00 alle 06.00 del mattino successivo; • Serbatoio Santa Croce: chiusura notturna dalle 23.00 alle 06.00 del mattino successivo. Ci scusiamo per i disagi arrecati alle utenze, non dipendenti dall’attività di gestione e ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare. Per tutti gli aggiornamenti vi ... Leggi su anteprima24

NTR24 : Elezioni a Sant’Agata de’ Goti, intesa tra Pd e Noi Campani - pengueraffaele : Sant’Agata de’ Goti (BN), Ramona Iannotta: “Piena disponibilità al candidato sindaco Carmine Valentino” - ferramentavigli : RT @attilio_vg: Sant'Agata de' Goti, 'assalto' all'antico lavatoio: la vergogna sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Agata de’Goti Sant'Agata de' Goti: da stasera interruzione idrica notturna per riduzione delle portate ilVaglio