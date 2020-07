San Gennaro, dalla lava al mare: processione nel Golfo (VIDEO) (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – dalla lava alle acque del Golfo di Napoli, San Gennaro, il santo patrono che fermò l’eruzione del Vesuvio portato in queste ore in processione da Posillipo a Castel dell’Ovo. Questa l’iniziativa lanciata per la prima volta dai ragazzi di “Sii Turista della tua città” che oggi stanno portando, in processione, il busto di San Gennaro realizzato dell’artista Felice Meo. San Gennaro a mare Publiée par Sii Turista Della Tua Città sur Jeudi 30 juillet 2020 L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

MarkXamn : @aforista_l @iltrumpo Più del sangue di San Gennaro - mauri__85 : @salvatorino860 @fraaan__tweet @UEFAcom_it @juventusfc Ah perchè, a Napoli avete anche i tribunali? ?? Ma che paura… - NinoMinieri : grande CIRO---MERTENS...il nuovo San Gennaro di Napoli... - CastrovilliGius : 3/ pagava così la vita anche morte come Gesù anche San Gennaro anche Santo Stefano Protomartire anche San Valentino… - MonicaRiotCapo : RT @rep_napoli: A Napoli una 'processione' di Kayak per San Gennaro [aggiornamento delle 14:05] -

Ultime Notizie dalla rete : San Gennaro A Napoli una "processione" di kayak per San Gennaro La Repubblica Come cambia il Napoli? Verso il 2021

E’ stato un anno strano questo: un po’ tutti lo immaginavamo, il 2020 è bisestile e come da tradizione qualcosa doveva andare storto. Nessuno forse pensava a questi livelli: il Campionato è mancato a ...

CORRIERE - Napoli, buone e cattive notizie per Gattuso. Manolas assente contro il Barcellona

Per Gennaro Gattuso buone nuove dall'infermeria in vista dell'ultima partita di campionato contro la Lazio al San Paolo. La stagione del Napoli volge al termine. In campionato manca soltanto la ...

E’ stato un anno strano questo: un po’ tutti lo immaginavamo, il 2020 è bisestile e come da tradizione qualcosa doveva andare storto. Nessuno forse pensava a questi livelli: il Campionato è mancato a ...Per Gennaro Gattuso buone nuove dall'infermeria in vista dell'ultima partita di campionato contro la Lazio al San Paolo. La stagione del Napoli volge al termine. In campionato manca soltanto la ...