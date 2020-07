Sampdoria, Ferrero: “Ho sofferto troppo, ho messo la panza. C’è chi dimagrisce e chi magna” (Di giovedì 30 luglio 2020) Salvezza a poche settimane dalla fine col rischio di essere inglobata in una lotta per non retrocedere davvero pazzesca. Ma tutto sommato la Sampdoria di Claudio Ranieri se l’è cavata ed è per questo che il presidente Massimo Ferrero è pronto a confermare il tecnico sulla panchina blucerchiata. “Ranieri già aveva un contratto in caso di salvezza e starà con noi un altro anno, stiamo parlando per verificare se ci sono le possibilità di farne ancora un altro – ha detto Ferrero prima dell’assemblea della Lega Serie A -. Troveremo le migliori soluzioni per la nostra amata Sampdoria, Ranieri ha dimostrato di voler bene ai colori più belli del mondo“. Poi la battuta col sorriso: “Adesso me ne vado qualche giorno con la mia famiglia, dopo a ... Leggi su sportface

