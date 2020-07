Samantha Luisa Duarte denuncia sui social: «Picchiata da ex calciatore della Fiorentina, mi ha lasciato in un lago di sangue» (Di giovedì 30 luglio 2020) Ha scritto “Voglio giustizia” su Facebook e poi ha postato un video per mostrare le sue attuali condizioni di salute Samantha Luisa Duarte, una ragazza di 20 anni di Firenze, che ha utilizzato i social network per muovere delle accuse a un ex calciatore della Fiorentina, Abdou Diakhate. LEGGI ANCHE > Palermo, aggressione razzista nei confronti di un ragazzo originario del Senegal Samantha Luisa Duarte e le accuse a Diakhate «Sono di Firenze – ha detto – e giovedì sera alla Summer Suite sono stata aggredita da un ex giocatore della Fiorentina. Mi ha chiamata per parlare e io sono andata lì per parlare con lui. Mi ha tirato un cazzotto e mi ... Leggi su giornalettismo

