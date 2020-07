Salvini ha detto di preferire il silenzio del M5S alle supercazzole di Renzi (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo il dibattito aperto in Senato questa mattina, con il voto sull’autorizzazione a procedere contro l’ex ministro dell’Interno previsto per il pomeriggio, il leader della Lega ha preso la parola e si è scagliato contro Italia Viva che ha annunciato il parere favorevole al suo processo per il caso Open Arms. Salvini contro Renzi, lo scontro è aperto in aula. LEGGI ANCHE > Renzi ha spiegato che Italia Viva voterà per l’autorizzazione a procedere contro Salvini «Noto il fatto che non sia intervenuto nessuno del M5S che evidentemente sottolinea l’imbarazzo, preferisco il bel tacere dei 5 Stelle alle gratuite supercazzole di Renzi e compagnia – ha detto Matteo Salvini ... Leggi su giornalettismo

Piu_Europa : 'Penso che Salvini avrà tutte le possibilità di difendersi NEL processo. D'altra parte, lui stesso ha detto 'proces… - AndreaOrlandosp : Non vado a Capalbio. Non paragono il Papa a Conte ma credo di saper riconoscere quando si segna un punto. Se per me… - ilfoglio_it : Il discorso di #Salvini al Senato sul #RecoveryFund è un manifesto di incompetenza. Sette errori e informazioni fal… - GiorgioBassani5 : RT @gustinicchi: È quasi certezza il voto contro Salvini oggi. Detto fra noi, sono contento, così sarà chiaro definitivamente che la democ… - CarriaggioM : RT @cecilia_strada: Comunque Salvini ha detto che ringrazia chi lo manderebbe a processo sul caso #OpenArms, perché ci va volentieri e a te… -