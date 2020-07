Salisburgo, Szoboszlai sfida Haaland: “Merita di giocare al Dortmund, ma c’è una cosa che so fare meglio” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Salisburgo anno dopo anno sforna talenti davvero interessanti che nel giro di qualche anno si trasformano in top player.Nell'ultima stagione c'è stato il clamoroso caso di Erling Braut Haaland che da perfetto sconosciuto è diventato uno degli attaccanti più appetibili del momento. Il centravanti norvegese con la maglia del Borussia Dortmund ha dimostrato di poter dire la propria e di essere in grado di tallonare da vicino i calciatori più forti del mondo. Un altro talento già esploso è quello del centrocampista ungherese, Dominik Szoboszlai, che è senz'altro destinato a lasciare la Tipico Bundesliga per trasferirsi in un campionato di maggior rilievo. Il classe '00 magiaro ha rilasciato una lunga intervista a France Football nella quale ha parlato dei suoi vecchi ... Leggi su mediagol

