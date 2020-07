Salerno e Agropoli: nuovi contagi di coronavirus (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dopo un giorno solo di pausa, tornano a registrarsi nuovi casi positivi nella città di Salerno. Stamattina 3 i tamponi che, purtroppo, hanno confermato il contagio su cittadini residenti nel capoluogo. Si tratta dei congiunti della signora di Cappelle positiva giorni fa. Sono oggi 39 i positivi nel comune capoluogo. Cresce di una unità anche il numero dei residenti positivi nel comune di Agropoli: è la mamma del ragazzo risultato positivo giorni fa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

