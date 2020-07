Salernitana-Spezia (venerdì,ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 30 luglio 2020) Sfida playoff in questa ultima giornata di Serie B che deciderà il destino sia della Salernitana di Ventura che dello Spezia di Italiano. Granata che hanno impattato a Pordenone ma uscendo così dai playoff. Per Djuric e compagni un rendimento altalenante che non è stato reso così preoccupante dal vistoso rallentamento di tutte le squadre di alta classifica e dal fatto che la squadra navigava … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

