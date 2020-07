Salah mostra il nuovo look su Instagram e i tifosi si scatenano (Di giovedì 30 luglio 2020) LIVERPOOL, INGHILTERRA, - I tifosi del Liverpool si augurano che Momo Salah non sia come Sansone. L'attaccante egiziano, infatti, ha deciso di darci un taglio e su Instagram ha mostrato il suo nuovo ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Salah mostra il nuovo look su Instagram e i tifosi si scatenano: L'attaccante del Liverpool ha deciso di darci un t… - sportli26181512 : Salah mostra il nuovo look su Instagram e i tifosi si scatenano: L'attaccante del Liverpool ha deciso di darci un t… - UgoBaroni : RT @SkySport: Liverpool, Salah mostra su Instagram il suo nuovo look 'estivo'. VIDEO - sportli26181512 : Liverpool, Salah mostra su Instagram il suo nuovo look 'estivo'. VIDEO: Il giocatore del Liverpool ha svelato su In… - SkySport : Liverpool, Salah mostra su Instagram il suo nuovo look 'estivo'. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Salah mostra Liverpool, Salah mostra su Instagram il suo nuovo look "estivo". VIDEO Sky Sport Liverpool, Salah mostra su Instagram il suo nuovo look "estivo". VIDEO

via il "cespuglio" che lo ha reso celebre per un taglio più fresco date le altissime temperature di questa estate. In una storia postata sullo stesso social mostra tutta la sua soddisfazione ...

FIFA 21, leak mostra sequenze di Liverpool – Manchester City

Dopo il leak del fine settimana, eccone arrivare un altro sempre a base di FIFA 21 e sempre con spezzoni di partita. Il primo era arrivato su YouTube ed era stato facilmente rilevato da Electronic Art ...

via il "cespuglio" che lo ha reso celebre per un taglio più fresco date le altissime temperature di questa estate. In una storia postata sullo stesso social mostra tutta la sua soddisfazione ...Dopo il leak del fine settimana, eccone arrivare un altro sempre a base di FIFA 21 e sempre con spezzoni di partita. Il primo era arrivato su YouTube ed era stato facilmente rilevato da Electronic Art ...