“Sai cosa penso”. Temptation Island, Pamela Camassa all’improvviso parla del fidanzato Filippo Bisciglia e non ha dubbi (Di giovedì 30 luglio 2020) Manca poco alla conclusione di Temptation Island e Pamela Camassa, la compagna di Filippi Bisciglia, irrompe sulla scena. I due sono legati sentimentalmente da tempo immemore, ben 12 anni e sono una della coppie più stabili dello showbiz. Proprio per questo le sue parole non arrivano inaspettate. Pamela Camassa alla vigilia dell’ultimo appuntamento dello show ha voluto spendere delle parole di stima per il fidanzato, sottolineando la sua professionalità e la sua sensibilità. Un viaggio nei “sentimenti elettrizzante ed emozionante” scrive Pamela Camassa su Instagram in riferimento all’edizione di Temptation che si concluderà stasera. Dopodiché la ... Leggi su caffeinamagazine

