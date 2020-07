Ryanair lancia la nuova tratta Napoli-Vienna (Di giovedì 30 luglio 2020) Ryanair torna a collegare Napoli e l'Europa: ripristinate 29 rotte 11 June 2020 Ryanair lancia una nuova rotta da Napoli a Vienna , con tre collegamenti alla settimana a partire da ottobre, nell'... Leggi su napolitoday

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa, oggi (30 luglio) ha annunciato una nuova rotta da Napoli a Vienna, con tre collegamenti alla settimana a partire da ottobre 2020, nell’ambito dell’opera ...Ryanair lancia una nuova rotta da Napoli a Vienna, con tre collegamenti alla settimana a partire da ottobre, nell'ambito dell'operativo in programma per l'inverno 2020 di Ryanair. I passeggeri italian ...