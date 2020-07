Ryanair, da ottobre nuova rotta Napoli-Vienna: fino a domani biglietti a 16,99 euro (Di giovedì 30 luglio 2020) Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in europa, annuncia una nuova rotta da Napoli a Vienna, con tre collegamenti alla settimana a partire da ottobre 2020, nell’ambito dell’operativo in programma per l’inverno 2020 di Ryanair. I passeggeri italiani possono ora prenotare una vacanza invernale a Vienna, volando con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i suoi clienti e l’equipaggio. Per festeggiare, Ryanair ha messo in vendita i biglietti a partire da soli € 16,99, per viaggi a novembre 2020, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di venerdi ... Leggi su ildenaro

