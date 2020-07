Ronaldo festeggia lo scudetto con un nuovo yacht da 6 milioni di euro (Di giovedì 30 luglio 2020) S’è fatto un regalino. Cristiano Ronaldo ha brindato allo scudetto della Juve acquistando un nuovo lussuoso yacht 5,5 milioni di sterline, più di 6 milioni di euro. Il Daily News pubblica anche le foto che ritraggono il portoghese in scene di quotidiana vita vissuta, con i figli, la famiglia, la compagna, persino mentre aspetta un po’ impaziente che gli venga servito il pranzo. Sembra un fotoromanzo patinato, mancano solo le nuvolette coi dialoghi rosa. Lo yacht, informa il tabloid inglese, è lungo appena 27 metri. Visualizza questo post su Instagram LA FAMIGLIA CAMPIONE! Nothing better than celebrate your victories with the ones you love Un post condiviso da Cristiano ... Leggi su ilnapolista

