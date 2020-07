Romina Power, frecciata ad Al Bano: “Sempre dato fastidio che la gente rimuovesse il mio cognome” (Di giovedì 30 luglio 2020) Romina Power e il 50esimo anniversario di matrimonio con Al Bano Nonostante non stiano insieme da circa un ventennio, qualche giorno fa ricorreva il 50esimo anniversario di matrimonio di Al Bano e Romina Power. La storica coppia è convolata a nozze cinquant’anni fa e il loro sentimento per tanto tempo ha fatto sognare numerose generazioni in tutto il mondo. Ormai separati dagli Anni Duemila, in una recente intervista rilasciata al quotidiano nazionale Corriere della Sera, la cantante statunitense che al momento si trova in Croazia ha sottolineato di non essere mai stata la spalla del Maestro di Cellino San Marco. Inoltre la infastidiva moltissimo che il piccolo schermo dimenticasse spesso il suo cognome. La cantante statunitense e il retroscena sul suo cognome ... Leggi su kontrokultura

sheol77 : Posso dire di aver vissuto la trasformazione di Madonna in Romina Power #30luglio - jesuisisy : @trimonerosso Albano e Romina Power - GammaStereoRoma : Al Bano & Romina Power - Raccogli l'attimo - RADIOEFFEITALIA : Al Bano Carrisi & Romina Power - Felicità - zazoomblog : Romina Power seppellisce l’ascia di guerra: non si parlavano da anni - #Romina #Power #seppellisce #l’ascia… -