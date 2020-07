Romano di Lombardia, tenta di estorcere denaro ai genitori: arrestato (Di giovedì 30 luglio 2020) Bergamo, 30 luglio 2020 - Cerca di estorcere denaro ai genitori ma viene denunciato e arrestato. A finire nei guai un 39enne di origini siciliane residente a Romano di Lombardia , Bergamo, che è ... Leggi su ilgiorno

emergenzavvf : Finalmente al sicuro! Salvato dai #vigilidelfuoco volontari un cane scivolato nel canale a Romano di Lombardia (BG) - qn_giorno : #Bergamo, Romano di Lombardia, tenta di estorcere denaro ai genitori: arrestato - Amandah_Machado : @larosa_filippo @giorgio_gori Che Bella! Sono di Romano di Lombardia. Spero tornare presto a Bergamo. ???????? ? - goveda : RT @mittdolcino: L'alta borghesia milanese, per salvare i privilegi di pochi facendo pagare la cittadinanza, spinge per una alleanza con An… - PrimleyKaren : RT @ilsussidiario: ??? Se la #Lombardia si fosse trovata con una sanità in mano a #Roma, sarebbe stato un disastro. Per l’ex presidente dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Romano Lombardia Romano di Lombardia: tenta di estorcere denaro ai genitori, arrestato 39enne BergamoNews.it Romano di Lombardia, tenta di estorcere denaro ai genitori: arrestato

A finire nei guai un 39enne di origini siciliane residente a Romano di Lombardia ( Bergamo) che è arrivato a minacciare di morte padre e madre per avere soldi. Sono stati i genitori, ormai stanchi ...

Tenta di estorcere denaro ai genitori Arrestato un 39enne a Romano

A finire in manette è un 39enne di origini siciliane residente a Romano di Lombardia che, a seguito delle gravi minacce di morte rivolte al padre e alla madre, ormai stanchi delle sue pretese, è stato ...

A finire nei guai un 39enne di origini siciliane residente a Romano di Lombardia ( Bergamo) che è arrivato a minacciare di morte padre e madre per avere soldi. Sono stati i genitori, ormai stanchi ...A finire in manette è un 39enne di origini siciliane residente a Romano di Lombardia che, a seguito delle gravi minacce di morte rivolte al padre e alla madre, ormai stanchi delle sue pretese, è stato ...