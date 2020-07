Roma, Under vicino al Napoli: possibile inserimento di Milik nell’affare (Di giovedì 30 luglio 2020) La Roma è pronta a lasciar partire Cengiz Under. Quella del turco doveva essere la stagione della definitiva consacrazione, ma scarsa continuità e qualche problema fisico di troppo ne hanno condizionato il rendimento. L’arrivo a gennaio di Carles Perez ha reso ancor più complicata la situazione dell’esterno d’attacco, finito sempre più in basso nelle gerarchie … L'articolo Roma, Under vicino al Napoli: possibile inserimento di Milik nell’affare Leggi su dailynews24

forumJuventus : Sarri post #CagliariJuve: 'La Lega ci ha penalizzati col calendario, vedremo se con la Roma sarà il caso di fare un… - SkySport : Sarri: 'Contro la Roma forse schiero la Juve Under 23' - Gazzetta_it : #CagliariJuve, #Sarri: “Forse con la Roma gioca l’Under 23” - Ufc28869387 : RT @AllaPinilla: Per il dopo #Callejon il #Napoli sceglie tra #Under e #Boga. #Milik può rientrare in uno scambio con la #Roma #calciomerca… - wrestlememorie : RT @AllaPinilla: Per il dopo #Callejon il #Napoli sceglie tra #Under e #Boga. #Milik può rientrare in uno scambio con la #Roma #calciomerca… -