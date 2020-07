Roma – Tentata violenza sessuale nel androne di una scala: ”ero ubriaco cercavo il bagno” (Di giovedì 30 luglio 2020) I fatti nel quartiere Portuense a Roma. L’uomo, un 28enne, è stato condannato a 4 anni e 4 mesi per direttissima. Pomeriggio da incubo per una ragazzina di 15 anni vittima di una Tentata violenza sessuale nel quartiere Portuense, a Roma. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 28 anni, cittadini somalo, già processato … Leggi su periodicodaily

Stupormundi66 : RT @The_IAM_guy: 'Marco viene trasportato in ospedale: per lui cinque punti sul labbro. La mattina seguente il fatto è stato denunciato ai… - LuciaMosca1 : (Roma, minaccia e prende a calci la porta della suocera, arrestato 48enne per tentata estorsione aggravata) Segui… - RinascitaCultu2 : RT @The_IAM_guy: 'Marco viene trasportato in ospedale: per lui cinque punti sul labbro. La mattina seguente il fatto è stato denunciato ai… - LongJohnCyber : RT @The_IAM_guy: 'Marco viene trasportato in ospedale: per lui cinque punti sul labbro. La mattina seguente il fatto è stato denunciato ai… - The_IAM_guy : 'Marco viene trasportato in ospedale: per lui cinque punti sul labbro. La mattina seguente il fatto è stato denunci… -